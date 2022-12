Da Milazzo alla Calabria, Davide Patti sbanca al "Pop Contest"

Davide Patti, un ragazzo 14enne, continua speditamente sulla strada del successo. Ha già vinto a Sanremo junior e punta ovviamente più in alto. Ma non si culla sugli allori e continua a stare alla ribalta di eventi canori di risonanza nazionale, e non solo. L’ultima sua eccezionale performance l’ha fatta registrare nella prima edizione del “Pop Contest” dedicato ai ragazzi del Conservatorio di Catanzaro e Vibo Valentia, che si è svolto con la partecipazione di trenta ragazzi che studiano musica e che vorrebbero vivere di questa.

Un contest che consisteva nella produzione di un singolo inedito, arrangiato dal grande Maestro Adriano Pennino, che Davide ha presentato esibendosi di fronte ad un nutrito pubblico e ad una giuria formata da rilevanti nomi del panorama musicale come Pennino, Dennis Fantina, Walter Ricci e Filippo Arlia.

Tra i 30 partecipanti, il giovane e talentuoso Davide Patti, che si è esibito sulle note di “I know were I’ve been”, suo cavallo di battaglia che l’aveva visto già vincitore al Sanremo junior nel 2021, sul palco dell’Ariston. Davide Patti, il più piccolo dei partecipanti è stato il vincitore, nonostante i suoi “colleghi” del Conservatorio fossero più avanti di lui negli studi e anche più affermati. Ancora emozionata la mamma di Davide, Claudia, che lo segue come un’ombra e con lui sogna l’avvenire del ragazzo di Milazzo che ad ogni esibizione lascia stupiti quanto a bravura e preparazione, nonostante la sua giovane età.

