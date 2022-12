Natale a Messina, la raccolta solidale dell'associazione UNIxME

Nelle giornata odierna l’associazione UNIxME - Uniti Per Messina, capitanata dalle Vice Presidenti Samuela Puliafito e Alessia Merlino insieme ai membri volontari dell’associazione, hanno raccolto e donato all’Istituto Don Bosco di Messina beni di prima necessità per la mensa dei poveri in vista dell'ormai imminenti Natale, cercando di regalare un sorriso alle famiglie messinesi più bisognose in questi giorni di festa.

La stessa associazione universitaria qualche giorno si è resa protagonista della terza edizione dell' #UNIChristmasCup presso i campetti Aurora , una giornata all'insegna dell'amicizia del divertimento e della solidarietà . L’intero ricavato della manifestazione è stato devoluto alla chiesa di Sant’Antonio per contribuire ai sostegni per la mensa dei poveri di Natale.

Il Presidente Andrea Faraone ringrazia per l’aiuto ricevuto durante la raccolta ed augura un buon e sereno Natale alla città di Messina.

