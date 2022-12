Sorrisi a Natale, al Policlinico di Messina mascotte Disney e Marvel consegnano doni ai bambini

“Sorrisi a Natale”, oggi la terza edizione presso l’A.O.U. Policlinico “G. Martino”, hanno animato le corsie dei reparti pediatrici le Mascotte Disney, Minnie, Topolino, Spider-Man, Biancaneve e tante altre, con sacchi pieni di giocattoli per i bambini ricoverati.

Un evento organizzato dall’Associazione “Claud” ed il Luna Park “Fantasy beach”, “Come ogni anno vogliamo regalare un sorriso ai bambini che in questo periodo dell’anno così particolare si trovano a dover affrontare un ricovero- Non c’è emozione più grande del vedere gli occhi dei bimbi pieni di gioia, i loro sorrisi e sentire il loro ‘grazie’, che ci tocca nel profondo”- affermano le organizzatrici (Giovanna Pintaudi, Vera Gregoli ed Emma Parisi).

Ringraziamo l’Amministrazione dell’AOU Policlinico G.Martino ed il Professore Romeo, Direttore DAI Materno-Infantile, che ogni anno ci permettono di condividere un momento di gioia con i bambini ricoverati nei reparti pediatrici.

Un ringraziamento speciale a tutto il personale sanitario ed amministrativo di questi reparti ed un grazie immenso a tutti coloro i quali hanno deciso di donare giocattoli per questa iniziativa, oggi tutti insieme abbiamo donato un sorriso ai bambini.

Con l’auspicio di poter organizzare altri eventi di questo genere, porgiamo i nostri più sinceri Auguri di Buon Natale

