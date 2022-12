Gli aiutanti di Babbo Natale, torna a piazza Cairoli la raccolta solidale di doni per bambini

Dopo il grande successo riscosso nel 2021, torna anche quest’anno la manifestazione “Gli aiutanti di Babbo Natale”, organizzata dall’associazione universitaria S.U.D. e dal LAB-Idea Generator, in collaborazione con le associazioni studentesche We Are You, Zefiro ed Empevoice. La raccolta solidale di doni, che verranno successivamente distribuiti ai bambini che vivono in situazioni di disagio, si terrà domani, domenica 18 dicembre, dalle 9:30 alle 19:30 a Piazza Cairoli (lato monte), dove verrà allestito uno stand a questo scopo.

«Siamo orgogliosi di questa iniziativa e certi – dichiara Martina Maricchiolo, presidente dell’Associazione S.U.D. - che i messinesi daranno, come già avvenuto in passato, una grande risposta, manifestando ancora una volta quella solidarietà che in queste occasioni emerge, sempre, in tutta la sua forza».

