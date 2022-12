Messina, le 100 candeline di nonna Carmela

Attorniata dall'affetto di figli, nipoti e pronipoti ha compiuto e festeggiato 100 anni la signora Carmela Scalisi. E' nata sui Nebrodi, a Ucria, 10 dicembre 1922. Discendente da una famiglia numerosa, nonna Carmela è l'ultima di 12 figli. Con tanti sacrifici, insieme al marito, ha aperto e gestito per anni un bar nel paese collinare, che divenne punto di ritrovo non solo per i residenti ma anche per i passanti. Mamma di due figli Vito e Maria, donna amante e sostenitrice della bella politica e della vita cristiana, sempre sensibile e disponibile ad aiutare i più bisognosi.

© Riproduzione riservata