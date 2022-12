Messina, torna "Onde sonore" sulle navi della flotta Caronte&Tourist

Torna "Onde Sonore" la kermesse di musica arte e intrattenimento che in prossimità delle feste natalizie è organizzata sulle navi di Caronte& Tourist con fini di beneficenza e solidarietà. Si inizia il 23 e dicembre. Previsti momenti di spettacolo musica e intrattenimento. Tra gli artisti che si esibiranno i Beans, la band catanese famosa negli anni '70, Le Portinaie un gruppo di Drag Queen. Spazio anche al teatro con Paride Acacia e Sarah Lanza che proporranno alcune canzoni di celebri musical. Previsti anche due momenti di festa per i bambini. Quest'anno i proventi degli spettacoli,raddoppiati dalla società di navigazione , saranno devoluti all'associazione Terra di Gesù Onlis. Le decorazioni natalizie,con particolari origami sono state realizzate e progettate dagli studenti del liceo artistico Basile diretto dalla dirigente Caterina Celesti.La kermesse è stata presentata nel corso di in incontro da Tiziano Minuti capo dell'area comunicazione del gruppo Caronte & Tourist , dal direttore artistico della manifestazione Max Garrubba. Presenti anche gli amministratori delegati di Caronte& Tourist Pietro Franza e Lorenzo Matacena e la signora Olga Franza. Sponsor etico della manifestazione come sempre è Posto Occupato.

