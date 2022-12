“Un dolce per la Mensa” di S. Antonio, a Messina l'8 dicembre un gesto che arricchisce

Un dolce alla Mensa di S. Antonio, perchè un semplice dono si può trasformare in simbolo. Un evento che si terrà a Messina l'8 dicembre, per la festa dell'Immacolata.

"L’8 dicembre si avvicina e il dolce, simbolo di amore in senso lato, ci fa sentire più vicini e gioiosi in mensa: tutti insieme, come avviene già da anni, nello stesso giorno, saremo artefici di un pasto più profumato e colorato. Vedere brillare gli occhi di un bambino o dare un fuggevole momento di gusto di festa agli ospiti che frequentano la Mensa della nostra città è un gesto che arricchisce chi lo fa. Ciascuno a modo suo: sia mettendo le mani in pasta in prima persona o piuttosto ricorrendo al prodotto già pronto.

Giorno 8, dicembre , quindi, ricorrenza dell’Immacolata, ci recheremo, come in un pellegrinaggio, nei locali di via Ghibellina, dalle ore 9:30 alle 17:00 per portare il nostro contributo di dolcezza che i volontari riceveranno per poi procedere alla distribuzione. Madre Teresa diceva che anche una goccia è importante per l’oceano: Quello che facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma l'oceano senza quella goccia sarebbe più piccolo. Ringraziamo il disegnatore messinese Lelio Bonaccorso per la sua vignetta che accompagna con lo spirito giusto Un dolce per la Mensa”.

