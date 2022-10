Giancarlo Torre del Capo Milazzo Diving Center Campione Italiano di Safari Fotosub

Grande successo per il Capo Milazzo Diving Center al 41° Campionato italiano di Safari Fotosub tenutosi ad Ischia. La competizione, in cui si sono affrontati 45 tra i migliori fotografi subacquei in Italia, ha come scopo la ricerca e cattura fotografica del maggior numero di pesci in un tempo limitato. I tre atleti qualificati del Team mamertino, Salvatore Freni, Domenico Ruvolo e Giancarlo Torre (tutti apneisti) hanno dominato la scena con le loro fotografie. In particolare Giancarlo Torre si è imposto sugli avversari, laureandosi per il secondo anno consecutivo Campione italiano Safari Fotosub categoria Apnea Compatte, e conquistando il premio per il maggior numero di specie diverse fotografate (ben 66). Ottimo piazzamento per Freni (7° nella categoria Apnea Master) e per Ruvolo, che ottiene la medaglia di bronzo nella stessa categoria, vincendo inoltre il premio speciale per la più bella foto di Cernia. Grazie a grazie a questi risultati Giancarlo Torre e Domenico Ruvolo hanno confermato la permanenza nella nazionale italiana.

