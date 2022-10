Una messinese a Parigi responsabile del Museo “Yves Saint Laurent”: ecco chi è Serena Bucalo

È una giovane messinese la nuova responsabile di uno dei Musei francesi legati alla Storia della Moda, autentico simbolo del costume contemporaneo. Stiamo parlando di Serena Bucalo, da anni attiva in Francia. «Dallo scorso 3 ottobre occupo il posto di responsabile delle collezioni patrimoniali del Musée Yves Saint Laurent di Parigi. Questo Museo espone le opere del creatore di moda Yves Saint Laurent ed è situato nella storica Casa di moda del 5 avenue Marceau, nel XVI arrondissement. Creato nel 2017, fortemente voluto da Pierre Bergé, il Museo ospita mostre retrospettive e mostre temporanee tematiche, presentando la ricca collezione della Fondazione Pierre Bergé et Yves Saint Laurent», rivela la Bucalo, che avrà il compito di gestire uno straordinario patrimonio.

Sarà infatti responsabile del Dipartimento di conservazione che ha come missione lo studio, l’inventario e la valorizzazione delle collezioni, attraverso mostre e pubblicazioni. Le collezioni del Museo sono davvero rilevanti, costituite da 6000 oggetti tessili di “haute couture”, 2600 di “prêt-à-porter”, 19mila oggetti (tele, accessori, gioielli), più di 80mila opere grafiche, di cui 55mila schizzi di moda, e un fondo documentario di più di 130mila fotografie e 50mila archivi stampa.

