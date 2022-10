Messina: di nuovo insieme dopo 50 anni, quei ragazzi del liceo Archimede

In un noto locale cittadino che si affaccia sullo Stretto si sono dati appuntamento gli ex alunni della classe 1° B del 1972 dell’allora neonato liceo scientifico Archimede.

L’occasione è stata quella di festeggiare il 50° del primo giorno di Liceo: ed oggi come allora, al suono di una immaginaria campanella, i convenuti da varie parti d’Italia, hanno ricordato quei momenti di spensierata giovinezza attorno ad una tavola. In quella classe, hanno tutti avuto carriere prestigiose e molti hanno ricoperto ruoli di alto livello nella nostra società.

Erano presenti Marina Maugeri, Milly Gentile, Emilio Gallo, Gabriella Baratta, Nunziella Currò, Manlio Munafò, Roberto Pilot, Raffeale D’Angelo, Silvia Scrofani, Basilio Mangano, Massimo Pergolizzi, Giovanna Scaffidi, Alessandra Corona ed Antonino Iannazzo. Che hanno anche rivolto un pensiero affettuoso sia ai professori che ai compagni di quella 1° B che non ci sono più.

