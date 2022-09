Milazzo, avviati i progetti e le iniziative dell'istituto Majorana

Avvio di anno scolastico ricco di progetti e iniziative per il Majorana di Milazzo che sin dalle prime settimane di attività enumera interventi di qualità e decisioni innovative.

Si inserisce in tale ottica la partecipazione di una delegazione di docenti e studenti dell’istituto mamertino all’evento "Tutti a scuola" svoltosi il 19 settembre, primo giorno ufficiale del calendario scolastico regionale, presso Isola Catania, spazio nel cuore della città siciliana in cui innovazione e imprenditorialità si intrecciano, e promosso da Junior Achiement a sostegno di una didattica innovativa, educazione finanziaria e cultura imprenditoriale.

L’istituto mamertino, che negli anni ha fatto dell’Alternanza Scuola Lavoro uno dei punti fermi della propria offerta formativa come “esempio di promozione dell'apprendimento per migliorare l'occupabilità, l'imprenditorialità e le competenze per la vita”, ha pertanto aderito prontamente all’iniziativa con una delegazione di studenti, fra cui Antonio Cartaregia, ad di "Demetra Ja" e vincitore del Leadership Award Alumn e il prof. Giuseppe Bucca, expert teacher, che da anni segue le progettualità JA aiutando gli studenti a sviluppare le competenze trasversali imprenditoriali.

Molto partecipato poi l’incontro collegiale dei quasi 200 docenti del Majorana svoltosi in un luogo non consueto ma suggestivo e affascinante, il Duomo antico del Castello di Milazzo. “Un pomeriggio di lavoro sicuramente più disteso e completo – ha detto il preside Lorenzo Castrovinci -. Incontrarsi, condividere, aggiornare e resettare le strategie di un gruppo di lavoro già coeso e concorde, godendo al contempo dell’amenità dei luoghi ,la cittadella fortificata e il MUMA, museo del mare, ha conferito all’evento singolarità ed entusiasmo da riproporre e arricchire.

