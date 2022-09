A Torregrotta si torna in classe sulle note dei Queen e dei Guns N’Roses

Avvio d'anno scolastico del tutto... scoppiettante per gli studenti e le studentesse dell'Istituto comprensivo di Torregrotta.

In particolare l’avventura per gli alunni delle prime classi della scuola secondaria “Dante Alighieri” è stata rock, sulle note di Queen e Guns N’ Roses (brani eseguiti dagli alunni delle classi Seconde e Terze magistralmente guidati dall'insegnante Rosita Lembo), per poi incamminarsi su un binario brillante ma riflessivo, con due protagonisti d’eccezione: Dante e Beatrice, rispettivamente il professore Giuseppe Vergati e la dirigente scolastica Barbara Oteri.

L'avvio del nuovo percorso scolastico ha visto come madrina d'eccezione la prof. Anna Fareri, fresca di pensione ma sempre pronta a offrire il suo enorme affetto e la sua infinita cultura a disposizione dei ragazzi.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata