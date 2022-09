Milazzo, la cittadella fortificata cornice per il collegio docenti del Majorana

Il preside dell’Istituto Majorana di Milazzo Bruno Lorenzo Castrovinci, sceglie la Cittadella fortificata come cornice per il collegio docenti. Il secondo del nuovo anno scolastico si svolgerà, infatti, al Duomo antico del castello di Milazzo. Soluzione ottenuta grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale e studiata per il corpo docenti che dopo un periodo di incontri online, potrà in questo modo godere di uno scenario suggestivo di grande pregio storico, archeologico e naturalistico. L’appuntamento scolastico, rientrante a pieno titolo nel piano annuale delle attività, acquisirà l’aspetto di un meeting outdoor e, così come precisato dal vicario, prof. Arlotta, “renderà l’incontro meno formale ma sempre razionale e adeguato dall’inevitabile impatto emozionale”.

"Se è condivisa da tutte le comunità educanti la convinzione della necessità della promozione del benessere psico-fisico dei discenti per il loro successo formativo, è altrettanto valida la deduzione che il miglioramento della perfomance professionale passa dal benessere organizzativo - afferma Castrovinci - sempre pronto a promuovere e a fare proprie le idee e le azioni valide ad arricchire e rendere ancora più organici e completi i percorsi formativi costituenti la propria offerta curriculare ed extracurriculare e a rafforzare quel senso di appartenenza da sempre cifra costitutiva della famiglia educante “Majorana.

