Messina, ALuMnime "riparte" nel ricordo di Franco Battiato

Il tema del viaggio fra partenze e arrivi alla scoperta di luoghi, volti, tradizioni, profumi che trasfigurano la bellezza della Sicilia, riecheggiando le parole e le note di un Poeta che nella sua amata terra ha ri-conosciuto se stesso e il resto del mondo. Il libro “Franco Battiato. Verso la meta del ritorno” della scrittrice Lucia Abbate racconta la storia del cantautore e musicista siciliano scomparso il 18 maggio 2021 eludendo, come lei stessa spiega “gli aspetti fenomenali della sua persona e tutto ciò che ha scritto e cantato”, per soffermarsi sugli aspetti sociali, stilistici e storico etimologici dei suoi brani intrisi di sicilianità. Sarà la stessa autrice a presentare la sua opera nel corso dell’evento “Tributo a Franco Battiato” che ALuMnime, l’associazione di ex allieve e allievi dell’Università degli Studi di Messina ha organizzato giovedì prossimo alle 18,45 al Circolo del Tennis e della Vela di Messina, in collaborazione con lo stesso sodalizio. Dopo i saluti dell’avvocato Antonio Barbera presidente del Circolo e della prof.ssa Vittoria Calabrò, presidente di AluMnime, si aprirà il dibattito con Lucia Abbate, già associata di Linguistica presso l’Università di Messina, autrice fra l’altro di numerose pubblicazioni di carattere scientifico e divulgativo sulle dinamiche della comunicazione linguistica, la variazione del linguaggio e la toponomastica. A dialogare con lei saranno i docenti Francesco Pira, associato Unime di Sociologia dei processi culturali e comunicativi e Matteo Pappalardo, docente di Storia della musica per didattica del Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina. La presentazione sarà arricchita dagli interventi musicali del trio “Jonica…incanto”, formato dal baritono del teatro “Bellini” di Catania Federico Roberto Raneri, Luisa Grasso, violinista messinese dell’Orchestra sinfonica di Sanremo, e Costanza Todaro, tra le vincitrici del Festival canoro “Voce in Capitolo” promosso dall’associazione culturale “Mitra” Caltagirone.

ALuMnime è una community dinamica che riunisce, promuove e valorizza l’esperienza formativa, l’identità, i principi e i valori fatti propri dall’Ateneo messinese, favorendo l’incrocio di percorsi professionali eccellenti, coadiuvando laureate e laureati, laureande e laureandi nell’inserimento del mondo del lavoro attraverso la creazione e il rafforzamento di una rete comunicativa, realizzando iniziative finalizzate alla crescita socioculturale. La serata, ad ingresso gratuito, segna la ripresa delle attività in presenza del sodalizio, con una programmazione ricca e diversificata all’insegna del forte legame con l’Università di Messina, che è partner e sostenitrice di numerose iniziative in linea con la Terza missione. Numerose anche le attività promosse in sinergia con Noi Magazine, in particolare nell'ambito della GDS Academy legata all"inserto giovane di Gazzetta del Sud. Nel corso dell'evento sarà possibile iscriversi gratuitamente all'associazione.

