Villafranca, volare alto con gli aquiloni colorati

Un piacevole pomeriggio all'insegna dei sorrisi con lo sguardo rivolto in cielo è stato vissuto sulla riva antistante il mare di Villafranca. Si è svolta, sabato scorso, la prima edizione di “Aquiloni in festa”, che ha fatto registrare una grande partecipazione di famiglie, ragazzi e bambini. L'aquilone rappresenta quel passatempo leggero che lascia spazio ai pensieri, alla spensieratezza e alla fantasia. Nella spiaggia, con la complicità della giusta dose di vento, si sono sollevati tanti aquiloni verso l'alto, portando con sé messaggi di pace, speranza e libertà. La manifestazione è stata accompagnata dalla musica e dalla degustazione e, a conclusione della serata, dai palloncini dai sette colori dell'arcobaleno in volo.

