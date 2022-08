Milazzo, torna l'Allinparty: la terza edizione del festival di sport inclusivo

Tutto pronto per l’Allinparty che dopo due lunghi anni, finalmente torna a Milazzo, la sua “casa ufficiale”, lì da dove tutto ebbe inizio. Da venerdì a domenica il Mediterranea Club ospiterà la terza edizione del festival di sport inclusivo organizzato da Mediterranea Eventi, AISM ed Associazione Bios. Una nuova edizione dopo il lungo stop segnata da tante importanti novità, sia a livello generale con la prima storica tappa realizzata a Pescara nello scorso luglio, ma anche nel dettaglio della tappa milazzese, caratterizzata dall’implementazione di tante nuove discipline (che diventano oltre 10, tutte imperniate sul principio di far partecipare insieme persone con disabilità e normodotati con lo scopo di garantire la massima inclusione, attività alle quali si aggiunge anche il plogging, ultima arrivata in termini di tempo che si svolgerà domattina, anticipando di fatto l’apertura della kermesse), dall’ingresso nella “famiglia Allinparty” di nuovi campioni paralimpici che faranno da testimonial durante l’evento e, infine, dagli immancabili momenti di divertimento, con la novità della “Milazzo Sport Fashion” il venerdì sera (la prima divertente sfilata degli sportivi) e l’appuntamento con la comicità del duo “I Soldi Spicci”: per loro un ritorno dopo la prima edizione della kermesse, attesi sabato 27 agosto, dalle 21.30, per un live show da non perdere ad ingresso completamente gratuito che anticipa l’uscita nelle sale cinematografiche del loro secondo film, “Un Mondo Sotto Social”.

Questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell’evento alla quale hanno partecipato gli assessori milazzesi Antonio Nicosia e Pasquale Impellizzeri, Francesco Giorgio (delegato CIP Messina), Debora Chillemi (Presidente AISM Sicilia), Angelo La Via (Consigliere Nazionale AISM), Fiammetta Conforto (Delegata del Rettore dell’Università di Messina per i Servizi alle Disabilità), Davide Liotta (Presidente dell’ASD ARB Messina, organizzatrice della prima tappa di plogging in Sicilia a Messina ed ora in programma anche a Milazzo), Simona Cascio (testimonial allinparty e atleta paralimpica) e Alfredo Finanze (presidente mediterranea eventi).

© Riproduzione riservata