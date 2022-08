Villafranca, al via un torneo al "Bauso beach volley". Sei le squadre partecipanti

Al via da martedì 16 Agosto, alle ore 18.00, con le prime sfide, al " Bauso Beach Volley ", un torneo amatoriale organizzato dall'associazione villafranchese " Orizzonte Comune ", presieduta da Roberto Saia, con la collaborazione tecnica della scuola di beach volley della campionessa Nelly Mazzulla e di Carmelo Mazza, la Sicily Bvs, che nell'imminente stagione sportiva affronterà il campionato di serie B con la propria squadra. Tanti gli sponsor che hanno deciso di sostenere l'iniziativa, che vedrà sfidarsi 6 squadre, fino al 21 Agosto . Il 22 agosto, invece, si terrà la premiazione finale al Canarillo Brillo.

"Abbiamo deciso di organizzare un torneo sportivo perché riteniamo che sia uno dei modi più sani per stare insieme, promuovere i valori della lealtà e dell'amicizia, di cui c'è sempre grande bisogno, specie dopo l'isolamento forzato al quale tutti siamo stati sottoposti per lungo tempo a causa del nuovo coronavirus" ha sottolineato il presidente di Orizzonte Comune Roberto Saia. "Anche i premi che abbiamo deciso di assegnare seguono questo principio: lo stare insieme, la convivialità! Per questo - spiega Saia - abbiamo scelto il cibo!".