Stupore e ammirazione a Ginostra per l’arrivo, nel piccolo porto di un motoscafo con al timone l’arcivescovo di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, Giovanni Accolla che, per l’occasione, ha dato uno “strappo” al sindaco di Lipari, Riccardo Gullo.

Mons. Accolla era atteso nel borgo, ma nessuno si aspettava arrivasse così, per la solennità del patrono San Vincenzo Ferreri.

