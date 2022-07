Santa Lucia del Mela, “Stella d’Italia” a Domenico Silleri

Il console generale d’Italia a Ginevra, Tomaso Pietro Marchegiani ha consegnato l’onorificenza di ufficiale della Stella d’Italia, conferita dal presidente della Repubblica, a Domenico Pietro Silleri, originario di Santa Lucia del Mela, corrispondente consolare e consigliere comunale nella città di Montreux, per il suo impegno continuo a favore dei connazionali residenti in Svizzera e per la dedizione nei confronti dell’Italia. Un riconoscimento meritato per chi da quasi cinquant’anni si spende per la comunità italiana.

