Il messinese Antonio Toscano nuovo tesoriere dell'European Academy of Neurology

Nei giorni scorsi, durante il congresso annuale dell’European Academy of Neurology tenutosi a Vienna, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Board della società. Il prof. Antonio Toscano, messinese, è stato eletto a larga maggioranza come nuovo tesoriere dell’EAN per i prossimi 2 anni. L’EAN è la più rinomata Società Europea di Neurologia ed include circa 18.000 neurologi da tutti gli stati Europei.

Dalla fondazione dell’EAN, il prof. Toscano è il terzo Italiano ed il primo neurologo siciliano ad essere eletto nel Board Europeo. Attualmente, il prof. Toscano è Segretario della Società Italiana di Neurologia, Coordinatore Italiano della Giornata per le Malattie Neuromuscolari, Direttore della Scuola di Specializzazione in Neurologia e ricopre la carica di Direttore della UO Stroke Unit del Policlinico G. Martino di Messina.

