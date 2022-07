Messina, al via “CastaGea: pensieri e riflessioni su agricoltura e società”

“Alemanna. Storie di cultura”, la rassegna promossa dal centro multi sperimentale Progetto Suono torna con “CASTAGEA - tra agricoltura e società”. L’appuntamento è domani, domenica 18 luglio, alle 18.30 alla chiesa di S. Maria Alemanna. Un evento voluto per ad aprire un momento di riflessione sul rapporto tra uomo e terra, partendo dalla consapevolezza che ogni giorno, con il nostro lavoro, entriamo in contatto con la Natura, e il nostro rapporto con la “Grande Madre” viene continuamente regolato dalle sue forze e le sue leggi. Si parlerà della vera natura del “lavoro” e del “denaro”, delle attuali distorsioni e delle implicazioni che, queste, hanno in tutte le nostre vite. Si discuterà anche degli “errori tecnici” che imprigionano l’Uomo per riflettere insieme e trovare soluzioni possibili.

Conclude l'evento il concerto di chitarra del Maestro Riccardo Buzzurro, Prima Chitarra e poi di Direttore, nonché Presidente dell’Associazione Musicale Taorminese a cui fa riferimento l’Orchestra a Plettro città di Taormina.

