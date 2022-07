Il Motoraduno dei Pirates Messina, lungo viaggio nei comuni ionici

Domenica 17 luglio a Messina si terrà il 6° Motoraduno dei Pirates Messina che come consuetudine in questo periodo dell’anno diventa un punto fisso per gli amanti delle due ruote. Anche in questa circostanza il punto di ritrovo sarà lo splendido scenario del lungomare di Santa Margherita che sarà arricchito dallo scintillio delle moto. Alle 11,00 si parte in direzione Sud per attraversare lungo la statale i comuni di Scaletta, Itala, Alì e Nizza per poi fare rientro alla base e passare qualche ora in riva al mare in pieno stile bikers.

