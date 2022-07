Messina, il patrocinio del Ministero per la Vara

La notizia potrebbe essere che finora non ci avesse mai pensato nessuno. Ma più che guardare al passato, specie dopo due bui anni di stop dovuti alla pandemie, è doveroso guardare al futuro. E il futuro è il 15 agosto prossimo, il giorno in cui, appunto, Messina potrà riabbracciare la “sua” Vara. Il giorno in cui potrebbe tenersi la prima edizione della Vara e dei Giganti con il patrocinio del ministero dei Beni e delle Attività culturali. Per la prima volta, infatti, un sindaco di Messina, nel caso specifico Federico Basile, ha inviato una richiesta formale al Mibac, con tanto di documentazione allegata, curata dall’architetto Nino Principato. L’idea, manco a dirlo, è stata dell’assessore alla Cultura e la Turismo Enzo Caruso, che la sera della vittoria elettorale di Basile, con l’entusiasmo di chi sapeva di avere ancora molto da fare dietro alla scrivania che gli era stata assegnata dall’ex sindaco Cateno De Luca, aveva detto: «Ora pensiamo alla Vara, sarà la più bella di sempre».

La richiesta al Ministero è qualcosa a cui Caruso pensava da tempo: «Il Don Giovanni d’Austria ha il patrocinio e la Vara no? Impossibile, mi sono detto», spiega l’assessore. Che si è messo al lavoro, coadiuvato da Principato. Adesso si attende una risposta che, data anche l’importanza storica delle manifestazioni del Ferragosto messinese, appare scontata.

Ma è scontato anche che la Vara si svolgerà regolarmente?

