Messina, tutti insieme dopo 40 anni i “ragazzi” della VB del Minutoli

Nel lontano 1982, i 21 iscritti della classe VB dell'Istituto tecnico per geometri Minutoli, hanno vissuto la magia degli esami di maturità con le ansie, le paure e le insicurezze dei loro 18 anni. Per ricordare quei momenti di spensieratezza e per festeggiare il 40° anno dal suo conseguimento - ormai quasi 60enni - nei giorni scorsi i ragazzi si sono riuniti in un noto locale cittadino. Nonostante la vita li abbia portati su strade lavorative diverse e con l’inesorabile trascorrere del tempo, l'affetto che li unisce è rimasto intatto. Erano presenti Pippo D’Arrigo, Angelo Venuti, Pietro Ruggeri, Alfonso Ruggeri, Maria Certo, Giusy Vinci, Patrizia Gemelli, Giacomo Russo, Paolo Urso, Pino Micali, Natale Lo Presti, Franco Rizzo, Raimondo Cambria, Paolo Brescia e Roberto Bucalo.

