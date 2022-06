L'ennesimo svarione della Rai: Taormina è provincia di Messina, non di Catania

Passi per certe guide turistiche, per i reportage pubblicati in alcune riviste specializzate, per gli errori eclatanti in qualche cruciverba. Ma la Rai no, il servizio pubblico televisivo non può incorrere in tali sviste, che si sono già verificate anche in passato e, dunque, si tratta del classico detto che "se errare è umano, perseverare è diabolico". Collegarsi durante il Tg1 Mattina da Taormina con la scritta Ct, cioè provincia di Catania, non è solo un falso geografico, è la dimostrazione che c'è chi pensa davvero che la perla dello Jonio faccia parte della provincia etnea. Fatevene una ragione. Taormina è Me, provincia di Messina, da scrivere a caratteri cubitali, se necessario...

