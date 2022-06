L’ambasciatore del gusto Pasquale Caliri chiuderà in dolcezza Taobuk 2022

Quanto c'è di genuino nel gusto? Esiste il concetto di verità nel cibo e quanto la sua essenza autentica viene "alterata" dall'idea dello chef? Alla XII edizione di Taobuk, il festival internazionale del libro, Pasquale Caliri, chef Alma l’istituto di alta cucina di Gualtiero Marchesi e Ambasciatore del Gusto, condurrà gli ospiti all'interno del mondo culinario attraverso l tema di quest’anno: “Verità”.

L’ intento, durante l’incontro che si terrà nei locali dell’ Archivio Storico lunedì 20 Giugno alle 20,30, è quello di scoprire insieme il concetto di verità tra cucina autenticamente italiana e commistioni di sapori multiculturali, tra ricerche di senso e contaminazioni personali, in un viaggio all'insegna del piacere e della cultura gastronomica. Durante l’appuntamento, moderato dal giornalista Emilio Pintaldi, gli ospiti potranno anche degustare un dessert, realizzato dallo chef messinese, che traduce concettualmente i contenuti del tema.

“Quello della verità- spiega lo chef - è probabilmente uno dei temi più aderenti al discorrere di cucina contemporanea, quella che come Ambasciatori Del Gusto, viviamo e promuoviamo quotidianamente nell’intento di preservare, conservare e dffondere quel concetto di “Made in Italy” che ancora ci rende protagonisti nel mondo.

