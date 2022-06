Stephen Venuto a Rometta, il primo avvocato di Facebook in vacanza nei luoghi del nonno

Ospite al Comune di Rometta Stephen Venuto, noto avvocato statunitense, in vacanza con la sua famiglia. Ampiamente considerato uno dei principali consulenti di società tecnologiche al mondo, è stato il primo avvocato di Facebook e ha fornito consulenza a molte altre aziende leader nelle fasi critiche del loro ciclo di vita, tra cui Asana, Instagram, Pinterest, Warby Parker e WETA Digital.

Numerose aziende tecnologiche di spicco e i loro fondatori si sono rivolti a lui. Il bisnonno di Stephen, Giacomo Venuto, è partito da Rometta nel 1903, ed oggi, per la prima volta nella sua vita, è venuto a Rometta per conoscere il suo paese di origine. "È stata una grande emozione per lui e la sua famiglia (la moglie e due splendide figlie) visitare Rometta, incontrare i cugini di suo padre; e lo è stato anche per noi, conoscerlo- ha dichiarato il sindaco Nicola Merlino-. Un uomo che ha ottenuto nella sua professione risultati straordinari, modesto, alla mano e legatissimo alla sua famiglia e felicissimo ed anche emozionato nel vedere quanto è bello e pieno di fascino e di storia, il paese di origine della sua famiglia".

