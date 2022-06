Milazzo, nonna Maria soffia 100 candeline

La città di Milazzo ha una nuova centenaria. E’ Maria Anania, residente nel centro cittadino, mamma di cinque figli, vedova da circa dieci anni di Francesco Sottile. Per festeggiare l’eccezionale traguardo, i familiari hanno organizzato una cerimonia alla quale ha preso parte anche il sindaco Pippo Midili che oltre a donare un bouquet si è intrattenuto a chiacchierare con la “nonnina”, ben lieta di raccontare alcuni aneddoti della sua vita. Da giovane nonna Maria è stata una donna energica, capace di superare le tante difficoltà che si è ritrovata ad affrontare nel suo percorso e oggi, pur con qualche acciacco, è in buone condizioni di salute e sempre lucida, come hanno sottolineato anche i figli ed i nipoti. Poi a fine serata le cento candeline da spegnere e il taglio della torta, con un impegno fatto assumere ai figli: ripetere questa serata anche il prossimo anno!

