Messina, il conservatorio Corelli apre gli eventi “In festa con S. Antonio” PROGRAMMA

Con il concerto “Dal sacro al profano” di domani alle 19,30 nella basilica rogazionista si aprirà il ciclo di eventi “In festa con S. Antonio” promossa dal conservatorio “Corelli” con l’associazione musicale “Symphonia Laus”, coordinati dal maestro Michele Amoroso. Un evento tutto al femminile con le soprano Giulia Greco e Sarah Ricca accompagnate al pianoforte dalla maestra Stefania La Manna che eseguiranno celebri brani di Verdi, Gomez, Franck, Mascagni, Puccini, Leoncavallo, De Curtis e Rossini.

Lunedì 13 giugno, solennità di S. Antonio, l’arcivescovo Giovanni Accolla presiederà alle 19 la solenne celebrazione; per tutta la mattinata si susseguiranno messe ogni ora a partire dalle 7 fino alle 12 e nel pomeriggio, alle 16,30 e 17,30.

Martedì 14, il secondo appuntamento musicale alle 19,30, con il duetto fisarmonica clarinetto di Paolo Corda e Francesco Manuli e le soprano ucraine Oleksandra Chaikovska e Ruslana Kalashnikova accompagnate al pianoforte dal maestro Salvatore Messina.

Mercoledì 15 sempre alle 19,30 il terzo appuntamento musicale con le formazioni di fiati “Same4 Sax Quartet” e “Sisili Sax Quartet”.

Giovedì 16 giugno torna dopo due anni la processione del Carro trionfale con le reliquie del santo di Padova: alle 19,30 il corteo sacro per le vie limitrofe al santuario con la partecipazione del segretario della Congregazione per le Chiese Orientali mons. Giorgio Demetrio Gallaro - che alle 18 presiederà la solenne celebrazione - e dei canonici del Capitolo Protometropolitano della Cattedrale di Messina. Dalle 21,30 alle 24 spazio alla Notte di S. Antonio, con l’accensione delle luminarie in via S. Cecilia, la sfilata della banda “Amici della musica” di Larderia e le performance degli artisti di strada nelle vie adiacenti il santuario. Da domenica prossima a giovedì 16 giugno sarà benedetto e offerto ai fedeli il Pane di S. Antonio.

Venerdì 17 la messa in occasione della Giornata degli ammalati sarà presieduta dall’assistente ecclesiastico dell’Unitalsi padre Giovanni Pelleriti, che impartirà l’unzione agli infermi-

Sabato 18, Giornata dei bambini, nel corso della celebrazione sarà consegnato loro lo scapolare.

© Riproduzione riservata