Oggi a Messina la prima edizione del Memorial Eliuccio

Si svolgerà oggi, sabato 11 giugno, la prima edizione del Memorial Eliuccio: uno splendido pomeriggio di solidarietà, a base di padel e tanta buona musica, dedicato ad Elio Finocchiaro, storico principe della movida messinese tragicamente scomparso, a soli 40 anni, il 20 dicembre del 2019 a causa di un incidente stradale occorsogli in sella al suo scooter. Il torneo, che avrà luogo presso il Padel Point di via Palermo 557, zona Ritiro, inizierà alle ore 15 e si concluderà in serata. Il tutto contorniato da dj set a cura dei professionisti della consolle a lui più legati. In concomitanza con la fase finale e la premiazione, verrà inoltre organizzato un piccolo rinfresco. L'intero ricavato dell'evento, fortemente voluto dagli Amici di Eliuccio, verrà devoluto all'associazione ABC (Amici dei Bimbi in Corsia) presso la quale Elio faceva volontariato distinguendosi per il suo cuore grande. Un cuore che, nei pensieri di chi lo ha conosciuto, amato e apprezzato, mai smetterà di battere.

