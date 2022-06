Alcara Li Fusi, nasce un aquilotto reale sulle Rocche del Crasto

Anche quest’anno grazie al tele monitoraggio da parte del Parco dei Nebrodi è stato possibile accertare, dopo circa 45 giorni di cova, la nascita dell’aquilotto nel punto di nidificazione della coppia di Aquila reale sulle Rocche del Crasto, presso Alcara Li Fusi. Le spettacolari immagini dell’evento, come gli altri anni, sono state seguite in diretta, anche via social, grazie ad una piccola telecamera posizionata poco sopra il nido. La nidificazione, fanno osservare dall’Ente Parco, per l'anno in corso è avvenuta con quasi un mese di ritardo, inoltre nel nido è presente un secondo uovo la cui schiusa era prevista in questi giorni. Le aquile infatti, depongono sempre due uova, e sono in molti a fare il tifo per la seconda schiusa che si auspica veloce e soprattutto fertile.

In più occasioni ha avuto esito infausto la successiva schiusa: in ogni caso, il link per osservare in diretta le immagini dal nido permetterà a ciascun amante della natura, di partecipare "in diretta" alla storia dal nido. Proprio per evitare disturbi alla nidificazione e garantire l'equilibrio dell'ecosistema naturale è stata disposta la chiusura temporanea al passaggio di escursionisti nell'area, che permarrà fino al 15 agosto.

