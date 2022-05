Milazzo, seminario sull'orientamento scolastico per gli studenti delle Secondarie

L’orientamento assume un posto di assoluto rilievo nella progettazione educativa degli Istituti Scolastici, specialmente quelli di livello superiore. Infatti le cause principali dell’insuccesso formativo a livello di scuola secondaria e di università vanno ricercate soprattutto nella scarsa consapevolezza che gli studenti hanno delle proprie potenzialità ed attitudini, dell’offerta formativa complessiva del sistema d’istruzione, delle prospettive di sviluppo economiche e delle nuove professionalità richieste dal mercato del lavoro. Proprio per rispondere a questa esigenza collettiva degli studenti che frequentano il V anno delle Scuole di Istruzione Secondaria presenti nel Comune di Milazzo, sabato 21 maggio 2022, l’Associazione no-profit “Cognitio”, in collaborazione con gli Istituti Superiori “Renato Guttuso” e “Ettore Majorana”, ha ideato ed organizzato un seminario nell’ambito di Jobdays 2022, dal titolo “E tu? Di che sogno Sei?”. L’evento che si è svolto nella Sala Conferenze dell’Eolian Milazzo Hotel, con il patrocinio del Comune di Milazzo e del Gal Tirreno-Eolie, ha visto la partecipazione molto interessata di circa 170 studenti. Dopo i saluti istituzionali da parte dell’Assessore Antonio Nicosia, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, si è passati all’attività orientativa e motivazionale con Felice Oteri, Orientatore, Formatore e Coach. Durante l’incontro ci sono stati straordinari momenti di confronto, anche con testimonial d’eccezione in collegamento video, quali il Professore e Cantautore Roberto Vecchioni, il ricercatore milazzese Alessandro Foti da Berlino, la direttrice della multinazionale ICF, Simona Milio da Londra, la H.R manager di Spring Professional Italia, Giulia Serrao, il Duo Idea da Bologna, la Chef Martinaverde Cappugi Stopponi da Firenze, Francesco Maio di Banca Mediolanum. Molto seguiti gli interventi del direttore generale dell’ITS- Fondazione Archimede, Giovanni Dimauro e della responsabile sviluppo dell’Università Unimarconi di Roma, primo ateneo digitale accreditato dal Miur nel 2004, che proprio in questi giorni ha attivato un proprio centro di orientamento in città.

