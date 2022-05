Disabilità, anche Savoca ottiene la "bandiera lilla"

Anche Savoca ottiene la Bandiera Lilla, riconoscimento assegnato agli enti che favoriscono il turismo delle persone con disabilità. A consegnarla in municipio agli amministratori comunali è stato Roberto Bazzano, presidente della cooperativa sociale Bandiera Lilla che ha sede a Savona e che dal 2012 si occupa di favorire il turismo da parte di persone con disabilità, premiando e supportando quei Comuni che con lungimiranza prestano una particolare attenzione a questo target turistico. Con il borgo collinare salgono quindi a sei i comuni jonici che possono fregiarsi del vessillo, già ottenuto da Santa Teresa di Riva, Furci Siculo, Roccalumera, Nizza di Sicilia e Alì Terme. Il riconoscimento è stato assegnato dopo la richiesta inviata un anno fa dal Comune, che ha stanziato i 2.000 euro necessari per partecipare al progetto e far svolgere l’analisi del territorio per la verifica del possesso dei requisiti riguardanti comunicazione, mobilità, parcheggi, accessibilità e impianti sportivi. Accertamento che ha dato esito positivo.

