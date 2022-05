Laura Mazza, giovane imprenditrice messinese a Berlino ha trovato la sua strada

Laura Mazza è una giovane messinese che da circa nove anni vive a Berlino per ragioni di lavoro. Da Messina i suoi genitori sono partiti per il Nord Italia, prima della sua nascita, ma con la città hanno mantenuto forti legami di parentela. Si è laureata a Rimini in Economia del turismo e si è specializzata in “International Hotel and Tourism Leadership” nell’Università di Stravanger. A Berlino è arrivata con un contratto che si pensava dovesse durare solo un breve periodo, ma alla fine è rimasta a lungo nella città tedesca.

«Il lavoro per il quale mi hanno assunta non era proprio quello che cercavo», spiega Laura che puntava a un impiego nel mondo del turismo in linea con i suoi studi. Ma grazie a questa esperienza è diventata specialista in “Seo” (“Search Engine Optimization”, ovvero ottimizzazione per i motori di ricerca), competenza che le è stata utile per intraprendere i lavori successivi, come quello per la Flexibus, Zalando, Polaroid e infine Myphotobook. Ma principalmente è riuscita a realizzare il suo sogno ed è diventata essa stessa imprenditrice nel mondo del turismo con un sito che organizza eventi di Capodanno. «Questo è più che altro un “hobby”, mi piacerebbe fosse un vero lavoro. Nel senso che nel mio futuro vedo un impegno che mi occupi in parte in ufficio e molto in giro per il mondo», racconta. Non ambisce ad essere una nomade digitale, ma più un tour operator digitale. Come in parte già fa sul sito degli eventi di capodanno. Nel tempo libero gioca a basket in una squadra locale e pratica la biodanza.

