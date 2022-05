Furci Siculo, primo premio nazionale agli alunni della Primaria

L’obiettivo era promuovere una corretta prevenzione del tumore del polmone, evitando completamente l’abitudine al fumo attivo e passivo, e gli studenti lo hanno pienamente raggiunto.

La Primaria di Furci Siculo ha infatti vinto il primo premio del concorso nazionale “Respiriamo Insieme”, indetto dall’Aiot (Associazione Italiana Oncologia Toracica) in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

Per le Primarie il tema era “Cantiamo a pieni polmoni”, con la produzione di un cortometraggio della durata massima di 3 minuti o di una canzone con testi e musica in formato video e gli alunni furcesi hanno partecipato con il video “Dimmi che ti vuoi bene”, con una canzone cantata da Carlotta Ciatto, Cristian Micalizzi e Angela Pia Rita Panebianco. Nel video si possono vedere anche tutti i disegni realizzati dagli allievi. Con gli alunni, i docenti e le coordinatrici del progetto Maria Caminiti e Antonella Culicerta, si è complimentata la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Roccalumera “Giudice Rosario Livatino”, Germana Lanzafame. La scuola di Furci Siculo è risultata vincitrice a pari merito con un’altra Primaria, con cui dividerà il premio in denaro di 3.000 euro erogato dall’Aiot. La premiazione ufficiale si terrà online il 18 maggio.

