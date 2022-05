Messina, si lavora sulle strade del Giro: oggi Sport Village

Si lavorerà fino all’ultimo istante per far correre i ciclisti su strade, in molti casi, ben diverse da quelle a cui sono abituati i messinesi. Anche di notte operai al lavoro per completare gli oltre 64.000 metri quadri di nuovo asfalto da posare fra Granatari e piazza Cairoli, con 8 km, i peggiori, completamente rifatti.

Il programma stilato dall’azienda di Terme Vigliatore è diventato anche notturno per non rischiare di non arrivare per tempo. Fra oggi e domani, appunto di notte, scarifica e bitumazione in via Cannizzaro , fra via Battisti e via Ghibellina e poi all’incrocio fra via dei Mille e via Garibaldi. Domani, invece posa dell’asfalto in via Consolare Pompea fra villa Paradiso e via Suor Maria Alfonsa. Domani e dopodomani cantiere aperto fra Principe e Fiumara Guardia e poi da Fiumara Guardia al civico 1263.

Al lavoro alacremente anche tutti gli organizzatori locali che da mesi seguono lo sviluppo di ogni particolare.

«L’arrivo della tappa del giro d’Italia a Messina rappresenta – dice il coordinatore del comitato di tappa Francesco Giorgio – un’occasione straordinaria per mostrare le bellezze della nostra città e per godere dello spettacolo che una manifestazione di così grande portata rappresenta. La città si appresta infatti ad accogliere un evento sportivo che verrà trasmesso in più di 180 paesi al mondo, concedendoci per qualche ora una visibilità difficilmente raggiungibile con qualsiasi altro evento sportivo. Siamo al lavoro con tutti gli uffici comunali coinvolti, Amam, Messina Servizi e Messina Social City, per verificare che tutti gli aspetti legati al corretto svolgimento della manifestazione siano attenzionati. La presenza di Vincenzo Nibali rappresenta per noi un ulteriore stimolo per fare bene il nostro lavoro, e per porre le condizione affinchè la città possa unirsi in un abbraccio collettivo da dedicare al nostro straordinario Campione». Lillo La Rosa é uno dei membri del Comitato: «Un tema che ci molto a cuore è quello della sicurezza come emerso anche nella riunione con il Questore. Dobbiamo agire con intelligenza ed ogni cittadino deve comprendere che ha un ruolo durante la tappa ed è necessario che vigili affinchè nulla possa succedere: cani al guinzaglio, bambini per mano, non superare i varchi, porre attenzione alla direzione della gara ed ai mezzi che sopraggiungono. È una festa che deve essere onorata nel modo migliore ed ogni cittadino può farlo rispettando le previste misure di sicurezza». E oggi Piazza Unione Europea si anima e colora con Sport Village, un appuntamento con associazioni sportive del territorio cittadino ed istituti scolastici messinesi in programma sino a martedì 10. Dalle 9 alle 19, spazio ad eventi ciclistici: un appuntamento federale organizzato dalla Asd Ciclistica Terme, dalla Terzo Millennio e dalla Cicli Molonia dal titolo Aspettando il Giro d’Italia – “XIV Memorial A. Parmaliana” e la Pedalata cicloturistica di educazione stradale “Almeno oggi fai l’indiano”, organizzata dalla ASD Passione MTB Messina ed aperta a tutti, con lo scopo di sensibilizzare sul corretto utilizzo della bici durante le “uscite” in strada.

