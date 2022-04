Cesv Messina, il concorso "Il libro siamo noi": più di 200 studenti coinvolti

Dopo il successo del laboratorio dedicato al fumetto con Lelio Bonaccorso, autore per Rizzoli, Feltrinelli, Beccogiallo, Marvel, DC Comics e Disney, continuano le iniziative de “Il libro siamo noi”, il concorso le scuole promosso dal CESV Messina, giunto quest’anno alla decima edizione. Per la Settimana del Libro itinerante, gli studenti delle scuole ITET Fermi e ITT LSSA Copernico di Barcellona Pozzo di Gotto, liceo Statale Vittorio Emanuele III, IIS Borghese Faranda e I.C. Pirandello di Patti, IC Terzo di Milazzo, IC Rita Levi Montalcini di San Piero Patti, IC Capizzi-Cesarò, IC di Brolo, IIS Merendino di Capo d'Orlando e IC Annarita Sidoti di Gioiosa Marea, sono coinvolti in un fitto programma di attività e incontri, in presenza e online.

Il 2 maggio, dalle 10:30 alle 12:30, all’Istituto comprensivo Lombardo Radice, per il focus “Le fiabe parlano”, Viaggio “Nel Bosco Verdissimo” di Dora Costantino, a cura dell’associazione Il filo della memoria. Il 3 maggio alle ore 11, gli studenti delle scuole superiori di Patti e Capo d’Orlando partecipano alla presentazione in diretta streaming del libro “La notte si avvicina” di Loredana Lipperini. Dialoga con l’autrice Maria Lucia Lo Presti, responsabile della biblioteca Liceo Classico “V. Emanuele III” di Patti. Lo stesso giorno all’IC Capizzi-Cesarò e il 5 maggio all’IC Terzo di Milazzo “Esperienza espressiva” ispirata ai fumetti di Titó e la Banda dei costruttori di desideri di Cettina Marziano. Il 9 maggio alle 10 a Villa Pisani - Biblioteca Comunale Patti, i ragazzi dell’IIS Borghese Faranda partecipano alla presentazione del libro a “I nonni senza abbracci. I pensionati raccontano il Covid” di Simona Merlo. Dialogano con l’autrice le professoresse Narda e Ceraolo. Si replica l’11 maggio all’ITET Fermi di Barcellona P.G. Sempre l’11, ma alle 17:30, nella Sala Comunale Piazza Mario Sciacca di Patti, in programma il convegno “La ritrovata libertà”. Introduce Catena Camuti, componente direttivo CESV di Messina, con gli interventi di Francesco Iarrera, sindaco di Oliveri, autore del libro “Non ci sono casi, né conclamati, né sospetti”, e in collegamento online la pedagogista Vanessa Niri, autrice del libro “I bambini non perdonano”. Modera l’incontro il dirigente scolastico Alessandro Greco. Sempre nella stessa location, il 12 maggio, dalle 10 alle 12:00, Festa del libro con stand del fumetto e cerimonia di premiazione degli studenti vincitori del Concorso “ll libro siamo noi” edizione 2022.

«Quest’anno abbiamo scelto di dedicare il tema della decima edizione del concorso a “Oltre il Covid: NOI”», sottolinea la vicepresidente del CESV Messina Nuccia Formica, che insieme a Tina Camuti, componente del Consiglio direttivo, a Marilia Gugliotta, volontaria e insegnante, e Antonia Ragusi, referente area promozione CESV, fa parte del gruppo di lavoro del concorso. «L’obiettivo del concorso è come sempre promuovere le pratiche del volontariato e della solidarietà ma quest’anno in particolare, in occasione del decennale, abbiamo scelto di diffondere tra i giovani gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, per una sfida globale all’insegna della sostenibilità ambientale, sociale, economica dopo la pandemia. La partecipazione e l’interesse riscontrato ci hanno convinti una volta di più di quanto per gli studenti questi temi siano cruciali per il loro presente, prima ancora che per il futuro».

