Venetico, l'omaggio che fa commuovere: il papà di Gioele dona i dolci ai bimbi dell'asilo

Le ricorrenze religiose riaccendono in modo particolare il ricordo di chi non c’è più. Nonostante tutto, la vita va avanti e alla memoria si affiancano i sentimenti di pura generosità. In questo contesto si inserisce il gesto di Daniele Mondello, padre del piccolo e indimenticato Gioele, che nei giorni scorsi si è recato nella scuola materna dedicata al figlio per donare ovetti di cioccolato a tutti i bimbi. «Ho voluto ricordare Gioele regalando ai piccoli che frequentano l’asilo i dolci che lui amava tanto», ha detto Daniele Mondello, che anche questa volta non è riuscito a nascondere il dolore e la commozione. Il suo gesto è stato profondamente apprezzato dalle insegnanti e dalle famiglie.

© Riproduzione riservata