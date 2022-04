Messina, sulle Barette resta l’incertezza

Sì alle processioni con le precauzioni necessarie a limitare la diffusione del virus: un’apertura che lascia spazio a non pochi dubbi quella emersa ieri mattina dalla riunione del Comitato provinciale d’ordine e sicurezza pubblica che si è svolto in Prefettura in merito alla ripresa a seguito della cessazione dello stato di emergenza, dei cortei religiosi e dei riti della pietà popolare a partire dalla Settimana Santa. Nel corso dell’incontro presieduto dalla prefetta Cosima Di Stani, alla quale hanno preso parte il viceprefetto e vicecommissario del Comune Francesco Milio, i vertici provinciali delle forze dell’ordine, il commissario straordinario dell’Asp Dino Alagna, l’arcivescovo Giovanni Accolla e il vescovo di Patti Guglielmo Giombanco, si è deliberato sulla possibilità di svolgimento dei riti secondo i consueti calendari previsti nei vari comuni e le indicazioni dei vescovi per evitare assembramenti all’uscita dalle chiese e dei fedeli che partecipano ai cortei, sebbene la provincia di Messina registri ancora un incremento dei contagi e dei ricoveri ospedalieri e un tasso di vaccinati pari al 78%, al di sotto della media nazionale.

Messina, apertura alle Barette. Processione con limitazioni, ma la confraternita prende tempo DCIM100GOPROGOPR0517. La processione dello scorso anno delle Barette di Messina

La prefetta, nel fare appello al senso di responsabilità dei singoli cittadini, ha ricordato che resta l’obbligo delle mascherine nelle zone di assembramento anche per i portatori delle statue, i quali dovranno indossare i dispositivi di protezione Ffp2.

