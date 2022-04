Messina, per la Giornata mondiale dell'Autismo Palazzo Zanca s'illumina di blu - LE INIZIATIVE

Anche Messina celebra oggi la Giornata mondiale per la consapevolezza dell’Autismo con una serie d’iniziative finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza sul valore dell’inclusione e dell’accoglienza. Per l’occasione la facciata di Palazzo Zanca sarà illuminata di blu, il colore simbolo della campagna di sensibilizzazione “Light it up blue” promossa dall’associazione nazionale “parlAutismo Onlus”.

Al Teatro Vittorio Emanuele, a partire dalle 9,30, si svolgerà un evento organizzato dalle scuole della rete dell’Ambito 13 Città di Messina con l’Unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile e adolescenza dell’Asp, nel corso del quale alunne e alunni degli Istituti comprensivi e secondari della città racconteranno la bellezza della diversità attraverso contributi video, performance di canto e ballo e letture. Tra gli ospiti d’onore l’attore Ninni Bruschetta e la pianista Cettina Donato.

Nel corso della mattinata si svolgerà, alla presenza del neo provveditore agli studi Stello Vadalà, la premiazione del concorso “Un poster per l’autismo” con il coinvolgimento delle scuole messinesi. La società sportiva Unime ha organizzato alla Cittadella sportiva dell’Università una serie di attività che coinvolgeranno ragazze e ragazzi; dalle 10,30 alle 12,30 nella piscina coperta si svolgeranno attività ludico motorie, mentre al Centro di equitazione, dalle 10,30 alle 13, attività di ippoterapia e interventi assistiti con l’asino. All’Istituto marino di Mortelle, dalle 10 alle 18 si svolgerà “Nel blu dipinto di sport”, manifestazione all’insegna della condivisione fra giochi, attività sportive e dimostrazioni coordinate dal team di operatori e operatrici, psicologhe e pedagogiste che accoglieranno le famiglie, promossa dal Cnr con il programma “Inter Pares”, il Comitato italiano paralimpico, il Comune e la Messina Social City.

