Tholos Alcantara premiata all'Olio Officina Festival 2022 a Milano

Pochi giorni fa si è tenuto a Milano “Olio Officina Festival 2022”, un importante evento che ha visto la partecipazione di grandi realtà italiane specializzate nella produzione dell’olio. Come da sempre si sa il nostro Paese è leader mondiale nella produzione dell’olio grazie alle favorevoli condizioni climatiche che permettono una variegata crescita di colture di uliveti. Per questo c’è stata una vastissima partecipazione di aziende produttrici di olio che concorrevano per i vari premi in palio. All’evento è stata premiata con grandissimo orgoglio “Tholos Alcantara” un’azienda Siciliana nata da poco che produce, BeOil, olio extravergine d’oliva con un blend di raffinata fattura. Infatti grazie ad un particolare mix delle colture di nocellara dell’Etna, Nocellara messinese e Brandofino si può gustare un blend di olio EVO di altissima qualità.

Sia il packaging sia la squisitezza del prodotto ha fatto guadagnare il premio argento "linea gourmet con confezione" alla Tholos Alcantara. "Quando si pensa ad un prodotto alimentare si pensa subito al senso del gusto come maggiormente coinvolto, ma l'esperienza inizia con la vista, quindi è importante attenzionare anche il packaging e il design oltre alla qualità del prodotto per rendere più coinvolgente e completa l'esperienza di assaggio." Così ha dichiarato l’imprenditore messinese Marcello Favazza presidente della Tholos Alcantara

I prossimi obbiettivi dell’azienda sono sicuramente quelli di affacciarsi a mercati e contest anche esteri, impegnandosi costantemente sulla ricerca della massima qualità del prodotto, dell'eleganza e del design, aumentando la produzione in un’ottica sostenibile e mantenendo l’identità familiare. Vedremo dunque un incremento della sicilianità nel mondo grazie alla produzione di queste pregiate prelibatezze.

