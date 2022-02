La "Fabrizio Ripa" di Villafranca dona alla Misericordia di Spadafora un nuovo presidio sanitario

Sinergia preziosa e concreta. L'associazione onlus "Fabrizio Ripa" di Villafranca Tirrena ha donato alla Misericordia di Spadafora un nuovo presidio sanitario. Si tratta di un cuscino di sollevamento. Questo importante strumento aiuterà le persone in difficoltà ad alzarsi senza problemi. Il gesto conferma l'amicizia e il rispetto tra le associazioni, che come scopo hanno la solidarietà e il supporto ai più fragili. La "Misericordia" da più di 15 anni si occupa di servizi sanitari, trasporto disabili, assistenze a eventi e Protezione civile. La stessa attenzione nei confronti delle comunità e dei soggetti più deboli e bisognosi è rivolta dall'associazione "Fabrizio Ripa". Una stretta collaborazione territoriale e sociale certamente fruttuosa, se si pensa che a beneficiarne sono proprio le realtà che necessitano di una carezza in più e di un conforto costante.

