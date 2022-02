Messina, la nonnina di 101 anni con il cuore “rinnovato”

Se il ritmo del cuore è troppo lento, si esegue l'impianto di un pacemaker considerato un’operazione chirurgica di routine per i cardiologi. Interventi di questo tipo se ne eseguono migliaia all'anno. La procedura però diventa straordinaria quando il dispositivo elettrico viene impiantato a una persona ultracentenaria, 101 anni per l’esattezza. È accaduto a Rosa qualche giorno fa alla Casa di cura Carmona. Questa dolce signora, anzi signorina come ci tiene a farsi chiamare, messinese, che nel post intervento è stata attorniata e festeggiata dai nipoti, non si è mai sposata per dedicarsi esclusivamente al suo lavoro, quello di cucire abiti da sposa per le famiglie facoltose di Messina. Rosa il 7 ottobre scorso ha spento le 101 candeline, simbolo di una vita trascorsa nella sua città tra l'affetto dei familiari e della clientela. Oggi nella casa di riposo in cui vive serenamente, tra un pisolino e una chiacchierata con le amiche di stanza, non avrebbe mai pensato di dover ancora sgomitare così tanto per mantenersi in salute.

