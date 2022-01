Venetico, il pizzaiolo “Antò” approda a Sanremo

La Sicilia raggiungerà la Liguria per l'evento più seguito della musica italiana. È iniziato il conto al rovescio per l'edizione 2022 del Festival di Sanremo (che si svolgerà dall'1 al 5 febbraio). A rappresentare da solo la Sicilia, e al contempo la provincia di Messina tra i dieci specialisti chiamati nella città dei fiori, ci sarà Antonio Paratore ,titolare del ristorante-pizzeria Antò di Venetico, scelto tra i pizzaioli degli artisti di Sanremo. L'occasione diventa certamente espressione della bella Sicilia che viene apprezzata ovunque per le sue tradizioni culinarie e le eccellenti professionalità. La felicità di Antonio Paratore è tangibile. «Sapere di poter deliziare gli artisti e tutti i protagonisti del prossimo Sanremo mi ripaga di tanto lavoro e numerosi sacrifici fatti negli anni- ha dichiarato Antonio Paratore-.

