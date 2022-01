Messina, il talento di Francesco Scullica: maestro di “Interior Design”

Tra i talenti messinesi che si stanno affermando nel campo dell’architettura e del design troviamo Francesco Scullica, attivo a Milano, figlio del noto oculista Luigi, scomparso nel 2020. Dalla Lombardia il suo sguardo appassionato è sempre rivolto alla città dello Stretto con fiducia. «Credo che Messina e la sua grande provincia abbiano ancora notevoli potenzialità da poter esprimere, e mi auguro che alcuni dei progetti che sono stati recentemente promossi, fra cui quello del recupero e valorizzazione della Zona falcata, dell’antico porto di “Zancle”, possano aprire una nuova fase di rilancio e di valorizzazione di tutto il territorio nord- occidentale, al pari di quello che sta avvenendo in altre zone della Sicilia», osserva. Scullica, diplomatosi al liceo scientifico dell’Istituto “S.Ignazio” di Messina e laureatosi al Politecnico di Milano, è protagonista nella città meneghina come professionista, insegnante e promotore culturale. Di recente è stato nominato coordinatore del corso di studi della laurea triennale in "Design degli Interni" e di quello magistrale (in continuità) in "Interior and Spatial Design" nella Scuola del Design del Politecnico di Milano. Da tempo coordina gruppi di ricerca e progetti su tematiche significative relative all’Interior design.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata