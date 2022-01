Messina, il maestro panificatore Francesco Arena nominato Ambasciatore Doc Italy 2022

Il maestro panificatore messinese Francesco Arena conquista un nuovo e importante riconoscimento, entrando a far parte degli Ambasciatori Doc Italy 2022. Oggi a Roma, nella Sala Protomoteca del Campidoglio, si è svolta la cerimonia di premiazione e il bakery chef messinese è stato premiato come “Ambasciatore di Saperi e Sapori” per la cultura profonda fatta di rispetto e tutela della natura e dei suoi frutti, perché si è distinto nel suo lavoro, con impegno, e attraverso un meticoloso lavoro di ricerca e conoscenza delle materie prime e di selezione di piccoli artigiani e produttori, scegliendo prodotti di eccellenza che raccontano territori e realizzando artigianalmente prodotti sani e genuini che uniscono tradizione e sperimentazione creativa.

L’Associazione Nazionale Doc Italy ha l’obiettivo di promuovere l’Italia e le sue Eccellenze e il ruolo di “Ambasciatore Doc Italy nasce per dare valore e merito a quelle figure simbolo che con il loro operato contribuiscono alla crescita dell’immagine e della notorietà dell’Italia, mettendo in pratica azioni volte alla valorizzazione del patrimonio italiano, le arti e i mestieri. Gli Ambasciatori Doc Italy sono insigniti di questo ruolo per il loro amor patrio, per la passione, la dedizione, l’impegno con cui svolgono il proprio lavoro “ognuno nel settore di sua competenza”: agroalimentare, arte, moda, spettacolo, artigianato e turismo. Particolare attenzione, in questi ultimi anni, è stata riservata al comparto agroalimentare e il riconoscimento conferito a Francesco Arena è l’ennesima conferma del grande lavoro svolto dal professionista messinese che realizza prodotti di altissima qualità che abbracciano la filosofia dello Slow Food e non perde occasione per valorizzare le materie prime di eccellenza della nostra terra prodotte da contadini, allevatori, casari e artigiani che producono con passione e rispetto per la terra e i loro animali.

“Sono molto orgoglioso di entrare a far parte dell’associazione degli Ambasciatori Doc Italy – ha affermato il mastro fornaio messinese – e penso che ogni momento di confronto sia fondamentale per la mia crescita professionale. Inizio il nuovo anno in modo scintillante”. Di oggi è anche la notizia dell’inserimento di Francesco Arena nel progetto dell’Alleanza dei Cuochi di Slow Food.“Sono felicissimo di essere parte di questo importante patto fra cuochi e piccoli produttori finalizzato a promuovere i cibi buoni, giusti e puliti del territorio e per salvare la biodiversità. Nel mio piccolo continuerò a valorizzare i prodotti di eccellenza del nostro territorio in Italia e in Europa – ha concluso Arena.

