Al via il Torneo di Scacchi Kodokan "Città di Messina Porta della Sicilia", 14° edizione. La manifestazione, organizzata dall'Associazione P.P. Dilettantistica Kodokan, col Patrocinio del Comune di Messina - Assessorato al Turismo e alla Cultura - si terrà da mercoledì 5 a domenica 9 gennaio 2022 nel complesso alberghiero Capo Peloro Resort Hotel, a Torre Faro. Questa competizione scacchistica è un evento sportivo ormai tradizionale cittadino, rivestendo una considerevole importanza nel mondo dello sport Scacchi siciliano e non solo: tale manifestazione, infatti, promossa dalla Federazione Scacchistica Italiana fra gli eventi di interesse nazionale, richiamerà anche questa volta a Messina un cospicuo numero di esponenti di questo sport e dei relativi familiari e accompagnatori, provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero, che potranno apprezzare le molteplici qualità di Messina, porta della Sicilia e dei suoi tesori, racchiusi nelle meravigliose cornici del suo straordinario territorio.

Uno degli obiettivi che si sono prefissati gli organizzatori per questa nuova edizione è stato, infatti, quello di voler ricavare all'interno della competizione sportiva dei momenti culturali e turistici con assoluta protagonista la città: grazie alle collaborazioni raggiunte con l'associazione Pro Loco Capo Peloro e con la Fondazione Horcynus Orca, per la mattinata di venerdì 7 gennaio, turno di riposo del torneo, sarà possibile per gli ospiti della manifestazione, in maniera del tutto gratuita, effettuare il Tour dei Laghi con le barche tipiche alla scoperta del patrimonio faunistico della Riserva e delle tecniche di molluschicoltura, nonché compiere la visita guidata alla sezione scientifica del Museo d'Arte Contemporanea Horcynus Orca con inclusa l'osservazione della sala immersiva interattiva.

L’Associazione Polifunzionale Polisportiva Dilettantistica Kodokan, fondata nel 1999, esercita la propria attività in Via Santa Marta n. 165 nei locali del Circolo Peppino Impastato, ove vi è la sede sociale. L’associazione svolge attività di diffusione sportiva, attività agonistica federale e attività giovanile promozionale operando all'interno delle scuole. Le squadre scolastiche allenate dagli istruttori hanno conquistato titoli provinciali e regionali, arrivando sul podio anche a livello nazionale. Partecipa con i propri atleti a competizioni individuali e di squadra a livello Provinciale, Regionale, Nazionale e Internazionale. Il suo vanto è stato il settore giovanile che nel tempo, ha prodotto due campioni italiani; questo stesso settore costituisce ancora oggi l’ossatura delle due squadre che militano nella serie A1 e C dei campionati nazionali.

L'attuale presidente della Kodokan, Silvana Giacobbe, già docente nelle scuole statali, è molto conosciuta in città ed è una veterana promotrice di questo sport: oltre ad essere la presidente del circolo da oltre vent'anni, complessivamente sotto la sua egida, negli anni quasi 1000 giovani hanno mosso i primi passi in questa fantastica disciplina.

