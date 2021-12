Natale, l'arcivescovo di Messina: la forza della speranza contro la cultura della paura

“Non accontentarsi di cliché o comportamenti stereotipati: è questo il vero senso del Natale che ci invita a uscire dalla dittatura dell’emotività, dell’istintività e dei luoghi comuni ritornando, al netto delle tradizioni, a contemplare il mistero del Dio fatto uomo per ridare senso e dignità alla nostra umanità”. Questo il messaggio augurale dell’arcivescovo Giovanni Accolla alla città di Messina, che questa mattina ha incontrato i giornalisti. Invitando alla prudenza per la situazione pandemica che sembra riaccendere la preoccupazione anche fra i messinesi - “toccando in maniera diversificata e trasversale tutti gli ambiti della vita” - il presule ha invitato i fedeli a “ridare un senso nuovo al Natale, un’occasione per annunciare contro la cultura della paura, dell’indifferenza, dello strapotere, della deresponsabilizzazione e della morte, la forza della speranza, della prossimità, del servizio, della responsabilità e della cultura della vita. Mons. Accolla, che nei giorni scorsi ha visitato i detenuti della Casa Circondariale di Gazzi e gli ammalati degli ospedali - “luoghi reclusione fisica o spirituale” - ha esortato tutti a combattere contro il male più brutto del nostro tempo, l’indifferenza, ribadendo che “nessuno può mettere cancelli al cuore dell’uomo”.

“L’esistenza di ciascuno di noi è legata a quella degli altri; la vita non è tempo che passa, ma tempo d’incontro”, ha detto l’arcivescovo parafrasando la parabola del buon samaritano che il Santo Padre cita nell’Enciclica Fratelli Tutti. Anche il vescovo ausiliare ha voluto formulare i suoi auguri alla città, “nel segno della speranza e di apertura alla vita”. “La venuta di Dio ci fa comprendere che non siamo soli; la Chiesa si fa prolungamento delle mani di Dio per quanti soffrono, vivendo il disagio della solitudine, della malattia o della disoccupazione”, ha detto mons. Cesare Di Pietro manifestando il desiderio “che comunità civile e religiosa possano condividere la responsabilità della cooperazione per una città migliore, più sostenibile e attenta ai bisogni di tutte le categorie sociali”. Questa sera mons. Accolla presiederà in Cattedrale alle 23,30, la Messa della Notte di Natale. Domani il solenne pontificale del giorno, alle 10,30, sarà presieduto dal vescovo ausiliare Cesare Di Pietro; le altre messe alle 8,30, 12,15 e 18.

