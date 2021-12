"Gli aiutanti di Babbo Natale": musica, spettacoli ed una raccolta doni per i bambini meno fortunati

Esibizioni musicali, canti natalizi e tanto altro… in compagnia di Babbo Natale: due giorni per celebrare l’arte di strada e la magia della festa più attesa dell’anno, ma soprattutto per regalare un sorriso ai bambini meno fortunati. L’associazione culturale Il Lab e l’associazione universitaria S.U.D. hanno organizzato, in sinergia, la manifestazione di beneficienza “Gli aiutanti di Babbo Natale”. L’evento, che verrà spalmato su due giorni (il 19 dicembre e il 23 dicembre), si pone l’obiettivo di raccogliere e in seguito distribuire dei doni in favore dei bambini messinesi che vivono in situazioni di particolare disagio.

La prima giornata di raccolta dei regali si terrà, dunque, domani, domenica 19 dicembre, dalle 9.30 alle 19:00, in Via Nicola Fabrizi (Piazza Cairoli, lato monte, isola pedonale), dove verrà installato un gazebo. Nel corso della prima giornata della manifestazione si esibirà il gruppo “Ensemble Ars Nova”.

«La nostra associazione – evidenzia Maria Fernanda Gervasi, neo presidente del Il Lab – insieme ai ragazzi dell’associazione universitaria S.U.D. ha deciso di ripartire da un’iniziativa che pone al centro chi vive momenti di difficoltà, in particolare i bambini. L'esperienza sul territorio, del resto, ci mette costantemente di fronte ad una realtà di drammatica povertà in cui si trovano moltissime famiglie messinesi. Dati inquietanti, che abbiamo approfondito anche grazie ai report annuali della Caritas Diocesana, dai quali emerge uno scenario che non può essere sottovalutato. Gazzi, Camaro, Giostra, Contesse, Santa Lucia Sopra Contesse, Tremestieri, Provinciale, Gravitelli e altre ancora sono le zone della nostra città in cui si possono rilevare indici di povertà inequivocabilmente allarmanti: non a caso, saranno proprio queste le mete in cui ci soffermeremo per distribuire i doni, una volta completata, nel corso della nostra rassegna di due giorni, la fase di raccolta dei regali. Il Lab - conclude la Gervasi - è una realtà che ho visto nascere, un progetto che ho sposato sin da subito e che sono davvero onorata, adesso, di guidare in questo percorso all'insegna dell'impegno per la città. Sono certa che i nostri concittadini risponderanno con sostegno convinto a questa nostra iniziativa».

