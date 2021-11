Messina, vinti 50mila euro al Superenalotto nella tabaccheria Bisazza

Fine settimana fortunato per i giocatori amanti del superenalotto a Messina. Una vincita di 50mila euro è stata infatti realizzata alla tabaccheria ricevitoria Bisazza di via Centonze. Sono stati gli stessi proprietari dell'esercizio commerciale a darne comunicazione:

"Volevamo segnalarvi che presso la nostra ricevitoria è stata realizzata una vincita di 50.000 euro con il Superenalotto grazie all’iniziativa “Black Week” di Sisal che metteva in palio 100 premi di quell’importo fra tutte le giocate effettuate con l’opzione Superstar. Non è la prima volta che nella nostra ricevitoria vengono realizzate vincite rilevanti: nel 2018 sono stati “centrati” per ben tre volte i “cinque” al Superenalotto. La vincita più alta rimane quella di 2 milioni di euro con il Gratta e vinci “Vegas Casinò” realizzata nel 2013"

